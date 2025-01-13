Писториус сообщил, что Германия передала Киеву первую САУ RCH 155

Всего Германия планирует передать Киеву 54 машины, при этом шесть машин останутся в ФРГ для обучения украинских военнослужащих.

Передача состоялась в городе Кассель, где производится эта система. Писториус подчеркнул, что это сигнал Киеву о том, что на ФРГ можно положиться.

САУ RCH 155 считается очень продвинутой установкой, которой могут пользоваться всего два человека. Кроме того, бундесвер в будущем также получит эти машины.

Недавно Писториус также объявил о новом объеме военной помощи Украине, который пока ожидает одобрения правительства. Пакет предусматривает поставку трех систем ПВО IRIS-T, ракет Patriot, 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и боеприпасов. Германия занимает второе место по объему поставок оружия в Украину после США и оказала военную поддержку на сумму около 28 миллиардов евро.

В 2025 году правительство Германии планирует выделить около 4 миллиардов евро на военную помощь, которая должна быть одобрена Бундестагом.