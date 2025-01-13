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Писториус сообщил, что Германия передала Киеву первую САУ RCH 155

13 января 2025 13:32
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Министр обороны Германии Борис Писториус передал Украине первую самоходную артустановку RCH 155. Об этом пишет ТАСС.

Передача состоялась в городе Кассель, где производится эта система. Писториус подчеркнул, что это сигнал Киеву о том, что на ФРГ можно положиться.

Всего Германия планирует передать Киеву 54 машины, при этом шесть машин останутся в ФРГ для обучения украинских военнослужащих.

Писториус сообщил, что Германия передала Киеву первую САУ RCH 155-1

Фото: pixabay

САУ RCH 155 считается очень продвинутой установкой, которой могут пользоваться всего два человека. Кроме того, бундесвер в будущем также получит эти машины.

Недавно Писториус также объявил о новом объеме военной помощи Украине, который пока ожидает одобрения правительства. Пакет предусматривает поставку трех систем ПВО IRIS-T, ракет Patriot, 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и боеприпасов. Германия занимает второе место по объему поставок оружия в Украину после США и оказала военную поддержку на сумму около 28 миллиардов евро.

В 2025 году правительство Германии планирует выделить около 4 миллиардов евро на военную помощь, которая должна быть одобрена Бундестагом.

# Международная политика # Оружие и боеприпасы # Борис Писториус # Украина # Германия # Армия

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