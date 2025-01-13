Каладзе: Кулеба не отправил сына на фронт, а Грузию втягивал в конфликт с РФ

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба убеждал своего сына не идти на войну, в то же время Грузия требовала, чтобы страна участвовала в боевых действиях против России, сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Об этом пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что очень тяжело слушать, когда Кулеба отговаривал сына от участия в войне, в то время как другие люди были арестованы и отправлены на фронт.

Каладзе отметил, что ситуация в Украине сложная, страна потеряла много территорий и солдат, много семей покинули страну.

Ранее Кулеба заявил, что отговорил своего 18-летнего сына от участия в боевых действиях в Украине.