В Беларуси два вида российского печенья признаны опасными

В Беларуси запретили кондитерские изделия «Картошка» и «Орешки с вареной сгущенкой» из-за содержания большого количества консервантов. Об этом говорится в сообщении реестра опасной продукции Госстандарта Беларуси.

В «Картошке» от челябинского производителя «Колос» содержится сорбиновая кислота (Е200) в количестве 2,40 г/кг, что является превышением допустимого уровня.

В печенье «Сладфонд ореховый с вареной сгущенкой» пензенского предприятия «Капитал» присутствует бензоат натрия (Е211), что не допускается в молокосодержащих и мучных изделиях. С 17 января Госстандарт запретил ввоз и реализацию этой продукции, а также ее изъятие из оборота.