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Новости по тегу #Германия

Антирекорд побит: в Германии за последний учебный год школу бросили почти 65 тыс. человек
09 октября 2026 17:00

Антирекорд побит: в Германии за последний учебный год школу бросили почти 65 тыс. человек

В Баварии мужчина застрелил двух человек
09 октября 2026 08:00

В Баварии мужчина застрелил двух человек

В Берлине прошла акция протеста против милитаризации Германии
04 октября 2026 08:05

В Берлине прошла акция протеста против милитаризации Германии

Лукашенко поздравил жителей Германии с Днем единства и пригласил посещать Беларусь
03 октября 2026 07:36

Лукашенко поздравил жителей Германии с Днем единства и пригласил посещать Беларусь

Рейтинг канцлера Германии упал до рекордного уровня
02 октября 2026 11:11

Рейтинг канцлера Германии упал до рекордного уровня

В Германии отметили резкий рост цен на АЗС, несмотря на топливную скидку
02 октября 2026 07:01

В Германии отметили резкий рост цен на АЗС, несмотря на топливную скидку

В центре Берлина прошла массовая демонстрация против социальной политики Мерца
27 сентября 2026 07:51

В центре Берлина прошла массовая демонстрация против социальной политики Мерца

В Германии десятки тысяч студентов и школьников вышли на общенациональную акцию протеста
25 сентября 2026 11:28

В Германии десятки тысяч студентов и школьников вышли на общенациональную акцию протеста

Крупный немецкий производитель авто может закрыть два завода в Германии
25 сентября 2026 06:20

Крупный немецкий производитель авто может закрыть два завода в Германии

Большинство жителей Германии считают, что Фридрих Мерц должен уйти в отставку с поста канцлера
23 сентября 2026 11:13

Большинство жителей Германии считают, что Фридрих Мерц должен уйти в отставку с поста канцлера

В Германии прошла крупнейшая забастовка работников автомобильной промышленности
22 сентября 2026 08:01

В Германии прошла крупнейшая забастовка работников автомобильной промышленности

В ФРГ не могут согласовать пакет помощи для автомобилистов
18 сентября 2026 07:45

В ФРГ не могут согласовать пакет помощи для автомобилистов