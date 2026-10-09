Новости по тегу #Германия

Аналитики подчеркивают, что проблема совсем не в подростках, а в затяжном кризисе всей государственной системы.
Жертвами нападавшего стали мужчина и женщина – сотрудники районной администрации.
По оценкам полиции, накануне на улицы столицы вышли около 20 тысяч человек.
Александр Лукашенко подчеркнул, что немцы сделали практически невозможное – объединили разделенные семьи и ликвидировали прежние границы.
Его рейтинг рухнул до рекордного уровня в 10 %. Это самый низкий показатель для главы правительства за всю историю подобного социологического среза начиная с 1997 года.
По данным СМИ, литр подорожал на 20 центов.
Люди выступают против курса на жесткую экономию.
Они выступают против возможного возвращения обязательной военной службы.
Чтобы избежать этого, руководство предложило сотрудникам работать на 5 часов в неделю дольше без прибавки к зарплате, а также рассматривает отмену премий, отпускных и рождественских выплат.
В Мекленбурге – Передней Померании партия канцлера впервые не смогла преодолеть 5-процентный порог и не попала в местный парламент.
Во всех крупных городах страны прошли более 200 маршей, демонстраций и митингов.
Главное опасение – миллиардные потери бюджета. В обмен на льготу для водителей глава Минфина требует ввести налог на сверхприбыль нефтяных компаний или установить потолок цен.
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