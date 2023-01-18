130 тысяч поклонников подлёдной рыбалки собрались на южнокорейском фестивале

130 тысяч поклонников подледной рыбалки собрались на севере Южной Кореи. Там проходит фестиваль по ловле горной форели. Несмотря на холод, люди не отходят от лунок часами. Некоторые рыбачат лежа.

Я легла, чтобы видеть проплывающую рыбу, и надеюсь ее поймать. Я вижу, как она проплывает мимо крючка, но у меня пока не клюет.

А любители более острых ощущений ловят форель прямо голыми руками в небольшом импровизированном бассейне.

Я поймал пять рыбин и очень счастлив. Фестиваль возобновился в этом году после перерыва. Здесь очень холодно, но я не обращаю внимания.