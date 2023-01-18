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130 тысяч поклонников подлёдной рыбалки собрались на южнокорейском фестивале

18 января 2023 14:10
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130 тысяч поклонников подледной рыбалки собрались на севере Южной Кореи. Там проходит фестиваль по ловле горной форели. Несмотря на холод, люди не отходят от лунок часами. Некоторые рыбачат лежа.

130 тысяч поклонников подлёдной рыбалки собрались на южнокорейском фестивале-1

Я легла, чтобы видеть проплывающую рыбу, и надеюсь ее поймать. Я вижу, как она проплывает мимо крючка, но у меня пока не клюет.

130 тысяч поклонников подлёдной рыбалки собрались на южнокорейском фестивале-4

А любители более острых ощущений ловят форель прямо голыми руками в небольшом импровизированном бассейне.

130 тысяч поклонников подлёдной рыбалки собрались на южнокорейском фестивале-7

Я поймал пять рыбин и очень счастлив. Фестиваль возобновился в этом году после перерыва. Здесь очень холодно, но я не обращаю внимания.

130 тысяч поклонников подлёдной рыбалки собрались на южнокорейском фестивале-10

Фестиваль с каждым годом все популярнее. На него приезжают люди семьями. Помимо рыбалки, можно поучаствовать в соревнованиях и развлекательных мероприятиях.

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