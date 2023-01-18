Представителя Тихановской отказались впускать в Украину. Почему соседи боятся обострить отношения с Беларусью?

В декабре Беларусь не включили в 9-й пакет санкций ЕС, который был введен после начала специальной военной операции, что вылилось в конфликт между так называемым «переходным кабинетом», заседающим в Вильнюсе, и официальными украинскими лицами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Центр в Вильнюсе рассчитывал, что после объявленного курса на вооруженную смену власти в Беларуси им удастся установить более тесные контакты с Украиной, получить деньги и оружие. Но проблема в том, что Киев боится провоцировать агрессивные настроения в Беларуси, особенно после перехваченной ракеты украинской ПВО. В этом свете любые контакты с так называемой белорусской оппозицией, как и поддержка санкций против нашей страны, рассматриваются как нежелательные.

С точки зрения Украины сегодня существует угроза не только столице – Киеву, но и транспортным коммуникациям в районе Волыни, через которые идет снабжение армейской группировки на Донбассе с территории Польши. Украина уже усилила группировку войск в северном регионе, заминировала подходы к столице, а также провела контрдиверсионные учения в Ровненской области. Эта общая нервозность накладывается на прорыв фронта в районе Соледара – Артемовска, где ВСУ банально не хватило резервов. В таких условиях осложнять отношения с Беларусью для Киева является самоубийством, поэтому любые сигналы от беглых они игнорируют. К примеру, летом 2022 года представителя офиса Тихановской Валерия Ковалевского в Украину вообще не впустила СБУ.

Памежная служба сказала, што тыя падставы, якія былі мною прадстаўлены, апынуліся недастатковымі, з іх пункту гледжання, для таго каб мне знаходзіцца на тэрыторыі Украіны, што рэальна не спрацавала. Тым больш, што я ехаў з тымі самымі дакументамі, як і раней. Яны мне дазвалялі раней зрабіць заезд ва Украіну, а гэтым разам не.