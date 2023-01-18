Крещение для лошадей провели в румынской деревне. Зачем местным такой ритуал?

Это румынская деревня Фетешть. Там в день Крещения ежегодно проходит необычный ритуал – освящение лошадей. Владельцы перед этим тщательно украшают животных и парадом следуют по мощеным улочкам, воздавая благодарность тем, кто и друг, и воин, и помощник.

Мы ежедневно заботимся о лошадях, они в очень хорошей форме, и сегодня мы вносим лишь небольшие коррективы.

Это важный день, особенно потому, что нам нравится поддерживать традицию.

Николай Молдовану, священник:

Мы брызгаем святой водой на лошадей и, что более важно, на сердце и души людей, а также на животных.