Крещение для лошадей провели в румынской деревне. Зачем местным такой ритуал?
Это румынская деревня Фетешть. Там в день Крещения ежегодно проходит необычный ритуал – освящение лошадей. Владельцы перед этим тщательно украшают животных и парадом следуют по мощеным улочкам, воздавая благодарность тем, кто и друг, и воин, и помощник.
Мы ежедневно заботимся о лошадях, они в очень хорошей форме, и сегодня мы вносим лишь небольшие коррективы.
Это важный день, особенно потому, что нам нравится поддерживать традицию.
Николай Молдовану, священник:
Мы брызгаем святой водой на лошадей и, что более важно, на сердце и души людей, а также на животных.
После шествия жители деревни собираются на берегу Дуная, чтобы отпраздновать еще одну крещенскую традицию: священник бросает крест в реку, а молодые люди плывут за ним. Кто первым принесет крест из ледяной воды на сушу, тому нынешний год сулит крепкое здоровье.
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