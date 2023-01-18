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Крещение для лошадей провели в румынской деревне. Зачем местным такой ритуал?

18 января 2023 14:07
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Это румынская деревня Фетешть. Там в день Крещения ежегодно проходит необычный ритуал – освящение лошадей. Владельцы перед этим тщательно украшают животных и парадом следуют по мощеным улочкам, воздавая благодарность тем, кто и друг, и воин, и помощник.

Крещение для лошадей провели в румынской деревне. Зачем местным такой ритуал?-1

Мы ежедневно заботимся о лошадях, они в очень хорошей форме, и сегодня мы вносим лишь небольшие коррективы.

Крещение для лошадей провели в румынской деревне. Зачем местным такой ритуал?-4

Это важный день, особенно потому, что нам нравится поддерживать традицию.

Крещение для лошадей провели в румынской деревне. Зачем местным такой ритуал?-7

Николай Молдовану, священник:
Мы брызгаем святой водой на лошадей и, что более важно, на сердце и души людей, а также на животных.

Крещение для лошадей провели в румынской деревне. Зачем местным такой ритуал?-10

После шествия жители деревни собираются на берегу Дуная, чтобы отпраздновать еще одну крещенскую традицию: священник бросает крест в реку, а молодые люди плывут за ним. Кто первым принесет крест из ледяной воды на сушу, тому нынешний год сулит крепкое здоровье.

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