Минобороны Польши объявило о масштабных учениях в рамках манёвров НАТО

Министерство обороны Польши объявляло о масштабных учениях. Поскольку они пройдут на территории страны в рамках маневров НАТО, помимо польских солдат привлекут и военнослужащих стран – участниц альянса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего около 20 тысяч человек. Кроме того, на польских территориях разместится значительное количество техники союзников. Задействовать планируют порядка 3,5 тысячи единиц. Начнутся учения в конце февраля – начале марта. Боевые задачи будут выполняться в воздухе, на суше и воде, а также в киберпространстве. В Минобороны Польши отметили, что учения станут проверкой способности Вооруженных сил страны реагировать на потенциальный многоплановый кризис.