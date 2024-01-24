Протестующие фермеры провели демонстрацию в Брюсселе

Франция рискует столкнуться с очередным масштабным кризисом. Протесты фермеров выходят из-под контроля. Бездействие властей злит аграриев, которые готовы любой ценой добиваться своего. Они продолжают выводить сотни единиц техники на площади, блокировать дороги, провоцируя транспортный коллапс и заваливать улицы мусором, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Происходящее уже привело к трагедии. В департаменте Арьеж автомобиль протаранил установленные демонстрантами тюки соломы. В результате погибла женщина, а ее дочь и муж серьезно пострадали. И если поначалу глава Пятой республики отреагировал на инцидент: поручил правительству «мобилизоваться» и найти практическое решение трудностей, с которыми сталкиваются фермеры. То очень скоро в руководстве страны заявили, что аграриям не будут мешать блокировать автотрассы. Наглядная демонстрация того, как французские чиновники «обеспокоены» благополучием своих граждан. Во Франции на фермерских протестах погибла женщина. Подробности.

Недовольство протестующих растет с такой силой, что уже не ограничивается одной страной. Митинги вышли за пределы Франции. Группа активистов провела демонстрацию в Брюсселе. Чтобы обратить внимание Европейского парламента на проблему. Добиваться своего на улицах вынуждены и немецкие машинисты. Немецкие машинисты начали самую продолжительную в истории страны забастовку.