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Протестующие фермеры провели демонстрацию в Брюсселе

24 января 2024 18:55
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Франция рискует столкнуться с очередным масштабным кризисом. Протесты фермеров выходят из-под контроля. Бездействие властей злит аграриев, которые готовы любой ценой добиваться своего. Они продолжают выводить сотни единиц техники на площади, блокировать дороги, провоцируя транспортный коллапс и заваливать улицы мусором, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протестующие фермеры провели демонстрацию в Брюсселе-1

Происходящее уже привело к трагедии. В департаменте Арьеж автомобиль протаранил установленные демонстрантами тюки соломы. В результате погибла женщина, а ее дочь и муж серьезно пострадали. И если поначалу глава Пятой республики отреагировал на инцидент: поручил правительству «мобилизоваться» и найти практическое решение трудностей, с которыми сталкиваются фермеры. То очень скоро в руководстве страны заявили, что аграриям не будут мешать блокировать автотрассы. Наглядная демонстрация того, как французские чиновники «обеспокоены» благополучием своих граждан.

Во Франции на фермерских протестах погибла женщина. Подробности.

Протестующие фермеры провели демонстрацию в Брюсселе-4

Недовольство протестующих растет с такой силой, что уже не ограничивается одной страной. Митинги вышли за пределы Франции. Группа активистов провела демонстрацию в Брюсселе. Чтобы обратить внимание Европейского парламента на проблему. Добиваться своего на улицах вынуждены и немецкие машинисты.

Немецкие машинисты начали самую продолжительную в истории страны забастовку.

Протестующие фермеры провели демонстрацию в Брюсселе-7

Они начали самую продолжительную стачку в истории страны. Акция приведет к серьезным сбоям в работе всей железнодорожной сети, предупреждают бастующие. Машинисты требуют сокращения рабочего дня. Но управляющие компании идти на уступки не собираются. Они сулят убытки, ведь придется нанять около 10 тысяч новых сотрудников.

# Акции протеста

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