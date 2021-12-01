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Песков: война в Донбассе является внутриукраинской. Мы знаем о попытках представить Россию как участницу этого конфликта

01 декабря 2021 15:24
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Украина наращивает вооруженное присутствие на востоке страны. В Донбасс активно стягивается техника и вооружение. Сейчас там уже находится половина состава украинской армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил МИД России.

Участились и обстрелы со стороны украинской армии. Москва обеспокоена тем, что Киев фактически отказался от мирного урегулирования конфликта. Примечательно, что Украина официально признала, что без прямых переговоров с Россией прекратить войну невозможно. Об этом 1 декабря заявил сам Зеленский (подробнее здесь).

Ольга Шерснева, СТВ:
Официального ответа Москвы долго ждать не пришлось. В Кремле заявили, что Россия сделает все возможное, чтобы помочь разрешить конфликт. А вот что касается переговоров, то Киев ошибся адресом. Российская Федерация не является участником конфликта. Договариваться о прекращении войны должны сами граждане Украины.

Песков: война в Донбассе является внутриукраинской. Мы знаем о попытках представить Россию как участницу этого конфликта-1

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России:
Война в Донбассе все-таки является внутриукраинской. Мы знаем о попытках представить Россию как участницу этого конфликта. Это не так. Остановить войну на Донбассе можно только путем переговоров украинцев с украинцами. Это гражданская война, которая была спровоцирована известными событиями 2014 года. Россия не является ее стороной. Россия делает все возможное для того, чтобы помочь Украине справиться с этой проблемой, урегулировать проблему Донбасса. Работает в этом контексте в нормандском формате, сохраняет свою приверженность нормандскому формату и минским договоренностям. И ожидает прежде всего для урегулирования выполнением Киевом всех взятых на себя обязательств.

Мария Захарова о Донбассе: «Вооружённые Силы Украины наращивают военную силу, стягивают тяжёлую технику». Подробнее здесь.

# Международная политика # Владимир Зеленский # Мария Захарова # Дмитрий Песков # Ольга Шерснёва # Фотофакт

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