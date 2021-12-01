Песков: война в Донбассе является внутриукраинской. Мы знаем о попытках представить Россию как участницу этого конфликта

Украина наращивает вооруженное присутствие на востоке страны. В Донбасс активно стягивается техника и вооружение. Сейчас там уже находится половина состава украинской армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил МИД России.

Участились и обстрелы со стороны украинской армии. Москва обеспокоена тем, что Киев фактически отказался от мирного урегулирования конфликта. Примечательно, что Украина официально признала, что без прямых переговоров с Россией прекратить войну невозможно. Об этом 1 декабря заявил сам Зеленский (подробнее здесь).

Ольга Шерснева, СТВ:

Официального ответа Москвы долго ждать не пришлось. В Кремле заявили, что Россия сделает все возможное, чтобы помочь разрешить конфликт. А вот что касается переговоров, то Киев ошибся адресом. Российская Федерация не является участником конфликта. Договариваться о прекращении войны должны сами граждане Украины.