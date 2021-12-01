Мария Захарова о Донбассе: «Вооружённые Силы Украины наращивают военную силу, стягивают тяжёлую технику»

Украина наращивает вооруженное присутствие на востоке страны. В Донбасс активно стягивается техника и вооружение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас там уже находится половина состава украинской армии. Об этом заявил МИД России.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России:

Вооруженные Силы Украины наращивают военную силу, стягивают тяжелую технику, личный состав. По некоторым данным, численность группировки войск Украины в зоне конфликта уже достигает 125 тысяч человек, а это, если кто не знает, половина всего состава Вооруженных Сил Украины.

По информации специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в Украине нарушение режима прекращения огня фиксируется уже не локально, а вдоль всей линии соприкосновения. И в последние недели их количество в отдельные дни превышало те максимумы, которые миссия регистрировала до вступления в силу дополнительных мер по усилению режима прекращения огня.

В Москве обеспокоены фактическим отказом Киева от мирного урегулирования ситуации. При этом в эскалации насилия на востоке Украины НАТО и США обвиняют именно Россию, которая неоднократно заявляла, что является сторонником мирного разрешения конфликта.