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Мария Захарова о Донбассе: «Вооружённые Силы Украины наращивают военную силу, стягивают тяжёлую технику»

01 декабря 2021 12:52
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Украина наращивает вооруженное присутствие на востоке страны. В Донбасс активно стягивается техника и вооружение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас там уже находится половина состава украинской армии. Об этом заявил МИД России.

Мария Захарова о Донбассе: «Вооружённые Силы Украины наращивают военную силу, стягивают тяжёлую технику»-1

Мария Захарова, официальный представитель МИД России:
Вооруженные Силы Украины наращивают военную силу, стягивают тяжелую технику, личный состав. По некоторым данным, численность группировки войск Украины в зоне конфликта уже достигает 125 тысяч человек, а это, если кто не знает, половина всего состава Вооруженных Сил Украины.

По информации специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в Украине нарушение режима прекращения огня фиксируется уже не локально, а вдоль всей линии соприкосновения. И в последние недели их количество в отдельные дни превышало те максимумы, которые миссия регистрировала до вступления в силу дополнительных мер по усилению режима прекращения огня.

В Москве обеспокоены фактическим отказом Киева от мирного урегулирования ситуации. При этом в эскалации насилия на востоке Украины НАТО и США обвиняют именно Россию, которая неоднократно заявляла, что является сторонником мирного разрешения конфликта.

Мария Захарова о Донбассе: «Вооружённые Силы Украины наращивают военную силу, стягивают тяжёлую технику»-4

Примечательно, что Украина официально признала, что без прямых переговоров с Россией прекратить войну невозможно. Об этом 1 декабря заявил сам Зеленский (подробнее здесь).

# Международная политика # Мария Захарова # Фотофакт

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