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Владимир Зеленский: «Мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией. Это сегодня поняли все»

01 декабря 2021 12:46
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Украина наращивает вооруженное присутствие на востоке страны. В Донбасс активно стягивается техника и вооружение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас там уже находится половина состава украинской армии. Об этом заявил МИД России.

В Москве обеспокоены фактическим отказом Киева от мирного урегулирования ситуации. При этом в эскалации насилия на востоке Украины НАТО и США обвиняют именно Россию, которая неоднократно заявляла, что является сторонником мирного разрешения конфликта. Примечательно, что Украина официально признала, что без прямых переговоров с Россией прекратить войну невозможно. Об этом 1 декабря заявил сам Зеленский.

Владимир Зеленский: «Мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией. Это сегодня поняли все»-1

Владимир Зеленский, президент Украины:
Мы должны сказать, что без нашей армии мы не сможем остановить войну. И должны честно сказать правду, что мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией. Это сегодня поняли все, даже наши внешние партнеры.

Несмотря на мирные заверения, президент Украины заявил, что Донбасс является территорией страны и Киев обязан вернуть его, чего бы это ни стоило.

Мария Захарова о Донбассе: «Вооружённые Силы Украины наращивают военную силу, стягивают тяжёлую технику». Подробнее здесь.

# Международная политика # Владимир Зеленский # Фотофакт

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