Украина наращивает вооруженное присутствие на востоке страны. В Донбасс активно стягивается техника и вооружение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас там уже находится половина состава украинской армии. Об этом заявил МИД России.

В Москве обеспокоены фактическим отказом Киева от мирного урегулирования ситуации. При этом в эскалации насилия на востоке Украины НАТО и США обвиняют именно Россию, которая неоднократно заявляла, что является сторонником мирного разрешения конфликта. Примечательно, что Украина официально признала, что без прямых переговоров с Россией прекратить войну невозможно. Об этом 1 декабря заявил сам Зеленский.