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«Никакого уважения к Конституции». Как поляки отреагировали на запрет на посещение приграничных с Беларусью территорий?

01 декабря 2021 13:15
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Польша продлила запрет на посещение приграничных с Беларусью территорий, что вызвало возмущение жителей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свое негодование они не стесняясь высказывают в соцсетях, обвиняя польский режим в нарушении Конституции и называя действия властей преступными.

«Никакого уважения к Конституции». Как поляки отреагировали на запрет на посещение приграничных с Беларусью территорий?-1

«Никакого уважения к Конституции». Как поляки отреагировали на запрет на посещение приграничных с Беларусью территорий?-3

Дело в том, что срок введенного ранее режима ЧП истекает 2 декабря. Следуя конституционным положениям, продлить его нельзя. Но внеся изменения в ряд нормативных актов, польское правительство фактически продлило действие чрезвычайного положения, причем в нарушение собственного законодательства.

«Никакого уважения к Конституции». Как поляки отреагировали на запрет на посещение приграничных с Беларусью территорий?-6

«Никакого уважения к Конституции». Как поляки отреагировали на запрет на посещение приграничных с Беларусью территорий?-8

Ограничения будут действовать еще три месяца и не коснутся местных жителей, а также обладателей спецпропусков. Остальным во въезде в приграничные районы будет отказано. Речь в том числе о представителях СМИ, волонтерах, правозащитниках и гуманитарных организациях.

«Никакого уважения к Конституции». Как поляки отреагировали на запрет на посещение приграничных с Беларусью территорий?-11

Добавим, что запрет охватывает 183 населенных пункта, расположенных на границе с Беларусью на расстоянии около трех километров от рубежей.

# Международная политика # Фотофакт

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