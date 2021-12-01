«Никакого уважения к Конституции». Как поляки отреагировали на запрет на посещение приграничных с Беларусью территорий?

Польша продлила запрет на посещение приграничных с Беларусью территорий, что вызвало возмущение жителей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свое негодование они не стесняясь высказывают в соцсетях, обвиняя польский режим в нарушении Конституции и называя действия властей преступными.

Дело в том, что срок введенного ранее режима ЧП истекает 2 декабря. Следуя конституционным положениям, продлить его нельзя. Но внеся изменения в ряд нормативных актов, польское правительство фактически продлило действие чрезвычайного положения, причем в нарушение собственного законодательства.

Ограничения будут действовать еще три месяца и не коснутся местных жителей, а также обладателей спецпропусков. Остальным во въезде в приграничные районы будет отказано. Речь в том числе о представителях СМИ, волонтерах, правозащитниках и гуманитарных организациях.