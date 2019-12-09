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С 2020 туристы в Турции будут платить налог за отели

09 декабря 2019 19:27
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Новости Турции. В Турции ввели налог с туристов за проживание в отелях. Нововведение уже подписано президентом страны и начнет действовать с 1 апреля 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 2020 туристы в Турции будут платить налог за отели-1

Закон предусматривает введение двухпроцентного налога на пребывание в гостиницах. Как следствие, отдых в Турции подорожает, поскольку налог на проживание в отелях обяжут платить туристов. При этом турецкие отельеры неоднократно высказывали критические замечания по поводу этого законопроекта, но к ним не прислушались. Все собранные от взимания налога средства направят в бюджет Турции.

С 2020 туристы в Турции будут платить налог за отели-4

# Налоги # Фотофакт

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