Прямой эфир

Общенациональная забастовка в Париже привела к пробкам длиной более 630 км

09 декабря 2019 19:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. Пятый день подряд митингующие выступают против пенсионной реформы. Работа общественного транспорта парализована, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общенациональная забастовка в Париже привела к пробкам длиной более 630 км-1

Закрыты 10 из 16 линий метро, сокращено количество пригородных электричек, автобусов и трамваев. Значительно нарушено движение поездов по всей стране. Чтобы хоть как-то улучшить ситуацию, власти разрешили частным машинам ехать по выделенным полосам для такси и автобусов, при этом автовладельцы должны подвозить не менее двух попутчиков.

Общенациональная забастовка в Париже привела к пробкам длиной более 630 км-4

# Забастовка # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Путин, Зеленский, Макрон и Меркель за круглым столом. Чего ждать от встречи «нормандской четвёрки» в Париже?
09 декабря 2019 16:42

Путин, Зеленский, Макрон и Меркель за круглым столом. Чего ждать от встречи «нормандской четвёрки» в Париже?

Российские спортсмены не смогут выступать на Олимпиадах и ЧМ под своим флагом
09 декабря 2019 13:35

Российские спортсмены не смогут выступать на Олимпиадах и ЧМ под своим флагом

Ей 34 года. В Финляндии избрали самого молодого премьер-министра в мире
09 декабря 2019 13:31

Ей 34 года. В Финляндии избрали самого молодого премьер-министра в мире