Общенациональная забастовка в Париже привела к пробкам длиной более 630 км

Новости Франции. Пятый день подряд митингующие выступают против пенсионной реформы. Работа общественного транспорта парализована, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Закрыты 10 из 16 линий метро, сокращено количество пригородных электричек, автобусов и трамваев. Значительно нарушено движение поездов по всей стране. Чтобы хоть как-то улучшить ситуацию, власти разрешили частным машинам ехать по выделенным полосам для такси и автобусов, при этом автовладельцы должны подвозить не менее двух попутчиков.