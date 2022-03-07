Переговоры Москва – Киев и эвакуация жителей через гумкоридоры. Следим за ситуацией в Украине

Гуманитарные коридоры, о которых ранее договорились Киев и Москва, в полной мере практически не срабатывают. 7 марта российские войска объявили режим тишины и определили пути вывода мирного населения из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что из этого получилась и какая сейчас ситуация? Корреспондент Сергей Шуманский следит за ходом спецоперации. Все события минувших напряженных суток – в его репортаже.

12-й день российской спецоперации в Украине снова планировался тихим. По просьбе президента Франции Владимир Путин объявляет 7 марта режим тишины. Третий день подряд российские военные опускают оружие и готовятся открыть гуманитарные коридоры из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум. Этой информацией владеют и в ООН, и в ОБСЕ, и в других международных организациях. Но украинская сторона снова уходит в игнор. А затем официальный Киев заявляет протест против гуманитарной операции.

Все попытки руководства Украины обвинить в срыве гуманитарных коридоров Россию в этот раз бессмысленны. Контроль ведут при помощи беспилотников. На видео четко видно, что националисты не дают мирным гражданам уходить из городов. Более того, зафиксировано около сотни обстрелов со стороны украинских войск. Накануне боевики «Азова» расстреляли колонну мирных жителей, пытавшихся выйти из Мариуполя по гуманитарному коридору. С начала эскалации вокруг Донбасса от обстрелов киевских военных погибли 26 мирных жителей, ранены 109, в том числе семеро детей. И каждый день ВСУ продолжают обстреливать свой народ. За сутки украинские силовики выпустили по городу около 300 снарядов. Разрушены детский сад, школа, больница и администрация Донецка. Мощный взрыв прогремел утром на нефтебазе в Луганске. Позже выяснилось, что ракетный удар нанесла украинская артиллерия.

Денис Пушилин, глава ДНР:

НАТО давно уже руководит вооруженными формированиями Украины. Инструкторы НАТО осуществляют их подготовку и координацию. Под их управлением 8 марта силами вооруженных формирований Украины планировалась наступательная операция на Донбасс и Крым. Все это доказывает своевременность начала Российской Федерацией специальной операции по оказанию помощи Донецкой и Луганской Народным Республикам. Это сделало невозможным осуществление планов врага по уничтожению сотен и сотен тысяч жизней гражданского населения как у нас, в Донбассе, так и в российском Крыму. Сегодня стало известно, что СБУ и боевики «Азова» готовят очередную провокацию, связанную с риском радиационной катастрофы. Националисты заминировали реактор на экспериментальной ядерной установке в харьковском институте. Боевики планируют подорвать его, а после обвинить Россию в прицельном ракетном ударе. Кроме этого, вчера, 6 марта, в Харьков приехали иностранные журналисты, задача которых – зафиксировать все последствия. Более того, выяснилось, что в Украине разрабатывали биологическое оружие. В стране сформировалась сеть более чем из 30 лабораторий в рамках военно-биологических программ Пентагона. В ближайшее время Минобороны России намерено предоставить всю официальную информацию на эту тему.