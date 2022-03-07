Вице-премьер Украины: не поедут наши люди из-под Киева в Беларусь, чтобы потом самолётами полететь в Россию

Гуманитарные коридоры, о которых ранее договорились Киев и Москва, в полной мере практически не срабатывают. 7 марта российские войска объявили режим тишины и определили пути вывода мирного населения из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Корреспондент Сергей Шуманский следит за ходом спецоперации.

12-й день российской спецоперации в Украине снова планировался тихим. По просьбе президента Франции Владимир Путин объявляет 7 марта режим тишины. Третий день подряд российские военные опускают оружие и готовятся открыть гуманитарные коридоры из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум. Этой информацией владеют и в ООН, и в ОБСЕ, и в других международных организациях. Но украинская сторона снова уходит в игнор. А затем официальный Киев заявляет протест против гуманитарной операции.