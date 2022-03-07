Прямой эфир

Вице-премьер Украины: не поедут наши люди из-под Киева в Беларусь, чтобы потом самолётами полететь в Россию

07 марта 2022 18:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Гуманитарные коридоры, о которых ранее договорились Киев и Москва, в полной мере практически не срабатывают. 7 марта российские войска объявили режим тишины и определили пути вывода мирного населения из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Корреспондент Сергей Шуманский следит за ходом спецоперации. 

12-й день российской спецоперации в Украине снова планировался тихим. По просьбе президента Франции Владимир Путин объявляет 7 марта режим тишины. Третий день подряд российские военные опускают оружие и готовятся открыть гуманитарные коридоры из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум. Этой информацией владеют и в ООН, и в ОБСЕ, и в других международных организациях. Но украинская сторона снова уходит в игнор. А затем официальный Киев заявляет протест против гуманитарной операции.

Вице-премьер Украины: не поедут наши люди из-под Киева в Беларусь, чтобы потом самолётами полететь в Россию-1

Ирина Верещук, вице-премьер Украины:
Это неприемлемый вариант открытия гуманитарных коридоров. Не поедут наши люди из Иванкова, Дымера, Вышгорода, из-под Киева в Беларусь, чтобы потом самолетами полететь в Российскую Федерацию.

Читайте также:

Мединский: националисты продолжают использовать мирных жителей в качестве щита. Это военное преступление

Автобус с эвакуированными по гуманитарному коридору жителями Украины пересёк границу с Россией

«Английский NLAW, это американские Javelin». Народная милиция ДНР показала захваченное натовское оружие

# Международная политика # Ирина Верещук # Сергей Шуманский # Владимир Путин # Эмманюэль Макрон # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Английский NLAW, американские Javelin. Народная милиция ДНР показала захваченное натовское оружие
07 марта 2022 18:09

Английский NLAW, американские Javelin. Народная милиция ДНР показала захваченное натовское оружие

Мединский: националисты продолжают использовать мирных жителей в качестве щита. Это военное преступление
07 марта 2022 17:38

Мединский: националисты продолжают использовать мирных жителей в качестве щита. Это военное преступление

Впервые в истории стоимость на газ в Европе взлетела до 4000 долларов
07 марта 2022 15:29

Впервые в истории стоимость на газ в Европе взлетела до 4000 долларов