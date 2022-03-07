«Боевики гнали впереди себя более 150 человек мирных жителей». Минобороны сообщило об инциденте в Мариуполе

Тем временем российские военные объявили режим тишины для выхода людей из украинских городов. С 10:00 гуманитарные коридоры открыты из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обстановка во многих районах Украины и Донбасса остается тяжелой. Известно, что в ЛНР сейчас тушат пожар на нефтебазе. Он вспыхнул в результате обстрела со стороны Вооруженных Сил Украины. Как заявил глава ЛНР, почти вся территория республики уже освобождена от украинских военных. Намного хуже ситуация в ДНР. Стало известно, что 6 марта во время эвакуации мирного населения украинская армия использовала почти 150 человек в качестве живого щита.

Игорь Конашенков, официальный представитель Министерства обороны России:

Вчера около 17 часов по московскому времени на проспекте Победы в городе Мариуполе военнослужащие ДНР столкнулись с подразделениями украинских вооруженных националистов. Боевики гнали впереди себя более 150 человек мирных жителей, прикрываясь ими в качестве живого щита. Обнаружив бойцов Народной милиции, украинские националисты открыли по ним огонь из-за спин мирных граждан. В результате стрельбы украинскими нацистами были убиты четыре и ранены пять мирных граждан. Бойцами Народной милиции ДНР освобожденные мирные жители были вывезены через район Виноградное из Мариуполя на подконтрольную территорию. Всем им оказана необходимая помощь.

Гуманитарная обстановка в Украине остается тяжелой. Киев запретил экспорт круп, мяса, сахара и соли из страны. Во многих пострадавших районах люди вынуждены жить без света, отопления и воды.

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