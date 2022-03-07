Мединский: националисты продолжают использовать мирных жителей в качестве щита. Это военное преступление

В Беларуси третий раунд российско-украинских переговоров проходит в Беловежской пуще, где 3 марта прошла вторая встреча делегаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тогда стороны договорились открыть гуманитарные коридоры для выхода гражданского населения. Однако на деле, как известно, с реализацией этой договоренности возникли трудности. Глава российской делегации Владимир Мединский назвал это военным преступлением, которое должно расследоваться соответствующим образом.

Владимир Мединский, помощник президента России:

Будут обсуждаться все те же самые вопросы, три блока вопросов. Вопрос внутриполитического урегулирования, международно-гуманитарные аспекты и вопросы военного регулирования. Мы попытаемся еще раз сегодня с украинской стороной обговорить режим работы гуманитарных коридоров, поскольку во всех городах, по которым мы обещали, эти коридоры со стороны нашей армии и Вооруженных сил Донбасса открыты, огонь прекращен в секторе и во времени, и люди спокойно могут выйти. К большому сожалению, этого не происходит. Захватившие позиции в городах националисты продолжают удерживать там мирных жителей, используя их косвенно и впрямую, в том случае, как я вам описал, в качестве живого щита. Это, безусловно, военное преступление, которое будет расследоваться соответствующим образом.

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