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Английский NLAW, американские Javelin. Народная милиция ДНР показала захваченное натовское оружие

07 марта 2022 18:09
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Народная милиция ДНР показала трофейное натовское оружие, захваченное на позициях ВСУ на южном направлении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В кадре ракетные комплексы NLAW, Javelin и боеприпасы болгарского производства. Известно, что менее чем за неделю США и НАТО предоставили Киеву более 17 тысяч единиц противотанкового оружия. И самое страшное сегодня, что оно может попасть в руки террористов и мародеров.

Английский NLAW, американские Javelin. Народная милиция ДНР показала захваченное натовское оружие-1

Эдуард Басурин, замначальника управления Народной милиции ДНР:
Английский NLAW, это американские Javelin. То, что они на картинке везде показывали, в большом количестве поставляли тогда и сейчас продолжают поставлять.

Английский NLAW, американские Javelin. Народная милиция ДНР показала захваченное натовское оружие-4

Это вот болгарское производство, это именно заводская упаковка, как оно есть. Здесь вкладыши, как завод делает. Это гранаты.

Английский NLAW, американские Javelin. Народная милиция ДНР показала захваченное натовское оружие-7

Ну и вот знаменитая 60-я мина. Это упаковка от этой мины. Она сразу идет с порохом. Все, вот, красивая такая.

Английский NLAW, американские Javelin. Народная милиция ДНР показала захваченное натовское оружие-10

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# Международная политика # Эдуард Басурин # Сергей Шуманский # Фотофакт

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