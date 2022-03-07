Английский NLAW, американские Javelin. Народная милиция ДНР показала захваченное натовское оружие

Народная милиция ДНР показала трофейное натовское оружие, захваченное на позициях ВСУ на южном направлении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В кадре ракетные комплексы NLAW, Javelin и боеприпасы болгарского производства. Известно, что менее чем за неделю США и НАТО предоставили Киеву более 17 тысяч единиц противотанкового оружия. И самое страшное сегодня, что оно может попасть в руки террористов и мародеров.

Эдуард Басурин, замначальника управления Народной милиции ДНР:

Английский NLAW, это американские Javelin. То, что они на картинке везде показывали, в большом количестве поставляли тогда и сейчас продолжают поставлять.

Это вот болгарское производство, это именно заводская упаковка, как оно есть. Здесь вкладыши, как завод делает. Это гранаты.