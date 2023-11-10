Посол России ответил на обвинения Франции по поводу звёзд Давида

Российский посол во Франции Алексей Мешков заявил, что обвинение МИД Франции во «вмешательстве» в ситуацию со звездами Давида в Париже имеет целью обострить взаимоотношения между двумя странами. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что французские власти не обратились за объяснениями в посольство и действуют через свой МИД, не проведя расследования. Мешков потребовал провести тщательное разбирательство и отметил, что в этом деле есть уже подозреваемые, не являющиеся выходцами из России. Посольство России осудило попытки Парижа найти «русский след» и привлечь Москву к ответственности за случившееся.