Пашинян заявил о готовности продлить мандат российских миротворцев

В развитие разговора 28 октября лидеров стран ОДКБ премьер-министр Армении заявил, что Ереван готов установить межгосударственные отношения с Баку по принципам, предложенным ранее Россией. Более того, Пашинян готов дать добро на продление мандата российских миротворцев на 10 или 15 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такой документ может быть подписан уже на днях в Сочи, где состоится трехсторонняя встреча Азербайджан – Армения – Россия. Она призвана поставить точку в многолетнем противостоянии. Ранее именно при поддержке России удалось остановить кровопролитие в Нагорном Карабахе, однако месяц назад на армяно-азербайджанской границе ситуация вновь обострилась.