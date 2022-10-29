Пашинян заявил о готовности продлить мандат российских миротворцев
В развитие разговора 28 октября лидеров стран ОДКБ премьер-министр Армении заявил, что Ереван готов установить межгосударственные отношения с Баку по принципам, предложенным ранее Россией. Более того, Пашинян готов дать добро на продление мандата российских миротворцев на 10 или 15 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такой документ может быть подписан уже на днях в Сочи, где состоится трехсторонняя встреча Азербайджан – Армения – Россия. Она призвана поставить точку в многолетнем противостоянии. Ранее именно при поддержке России удалось остановить кровопролитие в Нагорном Карабахе, однако месяц назад на армяно-азербайджанской границе ситуация вновь обострилась.
Армения – член ОДКБ, потому организация сразу направила в зону конфликта мониторинговую миссию во главе с генсеком Организации – генералом Засем. Накануне во время созванного оперативно по инициативе Еревана саммита он озвучил первые выводы. Высказался за мирное урегулирование вопроса без вмешательств извне и Президент нашей страны. Александр Лукашенко отметил, что душа белорусов одинаково болит за каждый из близких нам народов. Кроме того, этот конфликт не стоит недооценивать и с глобальной точки зрения. Во многом его пытаются раздувать с новой силой наши западные «партнеры».
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Итак, в понедельник, 31 октября, в Сочи запланированы трехсторонние переговоры Азербайджана, Армении и России. Там наверняка будут достигнуты фундаментальные договоренности. К обсуждению армяно-азербайджанской повестки и других вопросов ОДКБ лидеры стран Организации вернутся в конце ноября – на саммите в Ереване. Александр Лукашенко настаивает на важности принятия решений именно в очном формате.