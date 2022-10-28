«Куда мы гоним лошадей, куда мы торопимся?» Что предложил Лукашенко на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ?

28 октября состоялась внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. В центре внимания лидеров стран «договора» – результаты работы миссии ОДКБ, направленной в Армению в сентябре 2022 года в связи с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Сырова, политический обозреватель:

На понедельник, 31 октября, в Сочи запланированы трехсторонние переговоры Азербайджана, Армении и России. Там наверняка будут достигнуты фундаментальные договоренности. На конец ноября назначен очный саммит ОДКБ в Ереване, где их не только можно будет обсудить, глядя друг другу в глаза, а не на монитор, и принять решение. К чему такая спешка сегодня и попытка бежать впереди паровоза? Нелогично.