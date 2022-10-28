«Куда мы гоним лошадей, куда мы торопимся?» Что предложил Лукашенко на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ?
28 октября состоялась внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. В центре внимания лидеров стран «договора» – результаты работы миссии ОДКБ, направленной в Армению в сентябре 2022 года в связи с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алена Сырова, политический обозреватель:
На понедельник, 31 октября, в Сочи запланированы трехсторонние переговоры Азербайджана, Армении и России. Там наверняка будут достигнуты фундаментальные договоренности. На конец ноября назначен очный саммит ОДКБ в Ереване, где их не только можно будет обсудить, глядя друг другу в глаза, а не на монитор, и принять решение. К чему такая спешка сегодня и попытка бежать впереди паровоза? Нелогично.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В ноябре этого года, то есть буквально через месяц, мы встретимся не по телевизору, как сейчас, а в Ереване в рамках ОДКБ. Почему мы не можем заслушать доклады и сообщения, как будут развиваться события, прежде всего с учетом встречи Армения – Азербайджан – Россия? Состоится заседание тройки – основного центра силы по нормализации отношений. Куда мы гоним лошадей, куда мы торопимся? Армения, Азербайджан, Россия должны в этот период еще раз, если необходимо (а я подчеркиваю, согласились они сесть за стол переговоров), проанализировать ситуацию и доложить нам на заседании ОДКБ очно. И тогда мы примем решение.
Отметим, что сессия была созвана оперативно. Стороны провели откровенную дискуссию. Информацию о работе мониторинговой миссии в начале разговора представил генсек ОДКБ, затем первым из глав государств выступил президент России.