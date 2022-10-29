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«Хотим справедливости». Акции протеста в Молдове набирают обороты

29 октября 2022 15:02
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Новости Молдовы. Антиправительственные демонстрации в Молдове набирают обороты. 29 октября масштабные акции проходят сразу в нескольких районах страны. Бельцы, Сороки, Комрат и другие города охвачены протестами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Хотим справедливости». Акции протеста в Молдове набирают обороты-1

Безграмотная политика правящей партии Молдовы привела государство к бедности, уверены активисты. Поэтому основным требованием демонстрантов является смена власти на фоне кризиса в стране. Люди жалуются на маленькие зарплаты, рост цен и низкий уровень жизни. Их недовольство правительством и нынешней ситуацией в целом отобразились на плакатах и в лозунгах. «Хотим справедливости» и «Долой ПАС» скандируют жители на улицах.

«Хотим справедливости». Акции протеста в Молдове набирают обороты-4

Протесты в Молдове начались в середине сентября, позже получив статус бессрочных. Это значит, что организаторы намерены проводить акции до тех пор, пока власти страны не уйдут в отставку.

# Акции протеста # Майя Санду # Новости Молдовы # Фотофакт

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