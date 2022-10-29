«Хотим справедливости». Акции протеста в Молдове набирают обороты

Новости Молдовы. Антиправительственные демонстрации в Молдове набирают обороты. 29 октября масштабные акции проходят сразу в нескольких районах страны. Бельцы, Сороки, Комрат и другие города охвачены протестами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Безграмотная политика правящей партии Молдовы привела государство к бедности, уверены активисты. Поэтому основным требованием демонстрантов является смена власти на фоне кризиса в стране. Люди жалуются на маленькие зарплаты, рост цен и низкий уровень жизни. Их недовольство правительством и нынешней ситуацией в целом отобразились на плакатах и в лозунгах. «Хотим справедливости» и «Долой ПАС» скандируют жители на улицах.