Лукашенко: «И Армения, и Азербайджан – это родные нам государства. И в этом особенность ситуации»

28 октября состоялась внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. В центре внимания лидеров стран «договора» – результаты работы миссии ОДКБ, направленной в Армению в сентябре 2022 года в связи с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Алена Сырова, политический обозреватель:

Азербайджан и Армения – нам две близкие страны, народы, в них живущие, еще несколько десятилетий назад были нашими соотечественниками. Связи спустя годы не разорваны, и нам одинаково болит за каждую из сторон конфликта. Потому Александр Лукашенко столько лет просил и нынешних, и предыдущих лидеров договорить. Сегодня, когда во главе Азербайджана Ильхам Алиев, шансы, как никогда прежде, велики.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вопрос очень чувствительный и щепетильный. Это не то, что с одной стороны – ОДКБ и мы, члены ОДКБ, а с другой стороны – Азербайджан. Это наши дружественные две страны. Да, действительно, они были в одном государстве. Но более того, мы члены СНГ вместе с Азербайджаном и Арменией. У нас очень тесные связи с близкой нам православной Арменией. И очень близким нам мусульманским государством Азербайджан. Особо это чувствительно для других членов ОДКБ, в том числе и Российской Федерации, где 30 миллионов мусульман. То есть все нюансы, все факторы надо учитывать. И потом, ну разве Азербайджан вот присутствующим здесь главам государств и странам какой-то враг или противник? Нет. Я подтверждаю то, что сказано президентом Путиным, что и Армения, и Азербайджан – это родные нам государства. И в этом особенность ситуации. Это мы не можем не учитывать.