В Москве +11°C, в Афинах +21°C. Погода в Европе на неделю с 31 октября по 6 ноября

В столице любви синоптики обещают преимущественно пасмурную ясную погоду с переменной облачностью, столбик термометра в Париже покажет +22 °C, рассказали в программе « Плюс-минус ». В Вене с переменной облачностью и без осадков, температура воздуха при этом составит +28 °C. А в Риме до +25 °C, ясно. В Мадриде воздух прогреется до +23 °C, там также ожидается ясная погода с переменной облачностью и без осадков.

В столице Болгарии будет ясно, столбик термометра поднимется до +19 °C. А в Анкаре до +17 °C, там ожидается ясная погода без осадков. В Афинах тепло, там воздух прогреется до +21 °C, погода при этом ожидается ясная и без осадков.

Значительно холоднее в Прибалтике. В Риге синоптики прогнозируют преимущественно малооблачную погоду без осадков, там в дневное время суток воздух прогреется до +12 °C. В Вильнюсе также до +12 °C, там ожидается пасмурная погода с дождем. В Варшаве ясно, с переменной облачностью и без осадков, температура воздуха днем составит +16 °C.