Отношения США и Китая – новая холодная война. Как происходил переход к открытому соперничеству?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Сегодняшний выпуск программы является завершающим в цикле программ «САСС уполномочен заявить» на СТВ в 2022 году. И главная наша задача – проанализировать и подвести итоги уходящего года.
Надежда Сасс, СТВ:
Вспомнили о Китае. Я считаю, крайне важно напомнить, что в 2022 году крайне ярко ощущался переход Китая и США к открытому соперничеству.
Помимо конфликта между Западом и Россией, под определение новой холодной войны попадают и отношения США и Китая. В официальных стратегических документах США Китай рассматривается как долгосрочный стратегический конкурент, а в Лондонской декларации НАТО от 2019 года было первое упоминание о проблемах, связанных с влиянием и международной политикой Китая.
Исходя из этого, США преследуют несколько целей. Вашингтон стремится предотвратить дальнейшее расширение китайского влияния и взамен установить свое, гегемонию.
Важную роль в этом противостоянии сыграл визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Это буквально означало поддержку независимости острова и посягательство на целостность Китая. Ответ Пекина последовал незамедлительно. По словам Си Цзиньпина, Китай будет продолжать добиваться мирного воссоединения с островом.
При этом Пекин не намерен объявлять об отказе от возможности применить силу против Тайваня и тех, кто будет посягать на суверенитет страны. Кроме того, на встрече Си Цзиньпина с Дмитрием Медведевым китайский лидер отметил, что Китай готов идти на сближение с Россией ради более справедливого глобального управления.