Отношения США и Китая – новая холодная война. Как происходил переход к открытому соперничеству?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Сегодняшний выпуск программы является завершающим в цикле программ «САСС уполномочен заявить» на СТВ в 2022 году. И главная наша задача – проанализировать и подвести итоги уходящего года.

Надежда Сасс, СТВ:

Вспомнили о Китае. Я считаю, крайне важно напомнить, что в 2022 году крайне ярко ощущался переход Китая и США к открытому соперничеству.