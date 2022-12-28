«Экономику перезапустить может только новая большая война». Дипломат о конфликте в Украине

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Сегодняшний выпуск программы является завершающим в цикле программ « САСС уполномочен заявить » на СТВ в 2022 году. И главная наша задача – проанализировать и подвести итоги уходящего года.

Олег Волошин, дипломат, кандидат политических наук:

На днях общался с одним российским политиком, причем моего собеседника не отнесешь к конспирологам, я конспирологией не страдаю. Возникла фамилия Ротшильды, знаменитая легендарная семья финансистов, банкиров. В контексте как раз той же Британии, Лондона, Запада в целом в этом конфликте. Те экономические перемены, которые происходят в мире сейчас в связи с войной в Украине, заслуживают наибольшего внимания. Я помню многие говорили, мир вошел в кризис перепроизводства, экономика стагнирует. Ее перезапустить может только новая большая война. Поскольку ядерная война, к счастью, невозможна, то есть Третья мировая война невозможна, как Первая и Вторая, которые во многом подстегнули экономический рост в свои годы. Вторая мировая война стала выходом из рецессии. Сейчас затеяли такую войну.

Надежда Сасс, СТВ:

Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно. Если горячие точки появляются на карте мира, значит это тоже кому-то нужно.