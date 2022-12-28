В Венесуэле горит один из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов

Новости Венесуэлы. В Венесуэле на полуострове Парагуана горит один из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов. Пожарные смогли локализовать огонь, но потушить пламя пока не удается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К этой минуте о пострадавших ничего не известно. Однако, как сообщили спасатели, прямой угрозы для жителей окрестных районов нет. Тем не менее беспокойство людей вызывает черный дым, поднявшийся над зданием.