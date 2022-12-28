Прямой эфир

В Венесуэле горит один из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов

28 декабря 2022 13:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Венесуэлы. В Венесуэле на полуострове Парагуана горит один из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов. Пожарные смогли локализовать огонь, но потушить пламя пока не удается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Венесуэле горит один из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов-1

К этой минуте о пострадавших ничего не известно. Однако, как сообщили спасатели, прямой угрозы для жителей окрестных районов нет. Тем не менее беспокойство людей вызывает черный дым, поднявшийся над зданием.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Пожар # Новости Венесуэлы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В США свыше 43 тысяч человек погибли в инцидентах со стрельбой
28 декабря 2022 13:33

В США свыше 43 тысяч человек погибли в инцидентах со стрельбой

Дожил до 45 лет. В Северной Америке есть самый старый орангутан
28 декабря 2022 11:46

Дожил до 45 лет. В Северной Америке есть самый старый орангутан

В бельгийском зоопарке животные получили вкусные подарки к Рождеству
28 декабря 2022 11:39

В бельгийском зоопарке животные получили вкусные подарки к Рождеству