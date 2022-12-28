В Германии звучат пессимистичные экономические прогнозы на 2023 год

Новости Германии. Рекордная инфляция не снижает давление на жителей Германии. В стране звучат пессимистичные экономические прогнозы на следующий год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, 30 из 49 немецких торговых ассоциаций считают, что объемы производства упадут. Почти 90 % ассоциаций считают, что их участникам сейчас намного хуже, чем год назад. И никто из бизнесменов не верит, что цены на энергоносители упадут хотя бы до уровня 2021 года. Но все верят, что их расходы на производство в 2023-м будут расти и дальше. Опрос показывает, что высокая инфляция по-прежнему сильно портит экономические настроения в Германии. Согласно данным Федерального статуправления, ее уровень составил почти 10,5 %, побив 30-летний рекорд.