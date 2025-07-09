Орбан оригинальным способом призвал фон дер Ляйен уйти в отставку

Венгерский премьер Виктор Орбан призывает руководителя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен уйти в отставку на фоне голосования о вынесении ей вотума недоверия в Европарламенте. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что призыв Орбан даже проиллюстрировал, спародировав обложку издания Time, которое размещало удаляющегося бывшего лидера Америки Джо Байдена. На своей странице в соцсети премьер Венгрии выставил изображение с фигурой уходящей фон дер Ляйен, сопроводив иллюстрацию подписью «время уйти».

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