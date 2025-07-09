Прямой эфир

Захарова усомнилась в психическом здоровье генсека НАТО Рютте

09 июля 2025 10:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Захарова усомнилась в психическом здоровье генсека НАТО Рютте-0

В МИД России прокомментировали заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте относительно Москвы и Пекина. Об этом пишет ТАСС.

Рютте выразил мнение, что Москва, по согласованию с Пекином, атакует Североатлантический альянс с целью отвлечь США, если председатель КНР Си Цзиньпин будет планировать нападение на Тайвань.

Как отмечает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова генсека Альянса приводят к возникновению недоумения, обоснованных возмущений и больших вопросов касательно ментального здоровья Рютте.

Фото: pixabay

# Мария Захарова # Международная политика # Марк Рютте

Другие новости рубрики

Все новости
ПВО за ночь сбила 86 украинских беспилотников над регионами РФ
09 июля 2025 10:10

ПВО за ночь сбила 86 украинских беспилотников над регионами РФ

Путин передаст Ким Чен Ыну послание
09 июля 2025 10:00

Путин передаст Ким Чен Ыну послание

Пятилетний ребёнок закрыл собой мать во время атаки украинских БПЛА на курский пляж
09 июля 2025 09:48

Пятилетний ребёнок закрыл собой мать во время атаки украинских БПЛА на курский пляж