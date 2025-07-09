Захарова усомнилась в психическом здоровье генсека НАТО Рютте

В МИД России прокомментировали заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте относительно Москвы и Пекина. Об этом пишет ТАСС.

Рютте выразил мнение, что Москва, по согласованию с Пекином, атакует Североатлантический альянс с целью отвлечь США, если председатель КНР Си Цзиньпин будет планировать нападение на Тайвань.

Как отмечает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова генсека Альянса приводят к возникновению недоумения, обоснованных возмущений и больших вопросов касательно ментального здоровья Рютте.

Фото: pixabay