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Путин передаст Ким Чен Ыну послание

09 июля 2025 10:00
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Путин передаст Ким Чен Ыну послание-0

Руководитель внешнеполитического российского ведомства Сергей Лавров уполномочен передать Ким Чен Ыну послание от лидера Российской Федерации Владимира Путина. Глава МИД РФ это сделает во время визита в Пхеньян, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря Путина Пескова.

Отвечая на вопрос журналистов, Дмитрий Песков обратил внимание, что такая процедура уже само собой разумеющиеся. Послания от президента России высокопоставленными представителями РФ при посещении КНДР руководству страны, конечно, передаются.

Фото: Pinterest

# Владимир Путин # Ким Чен Ын # Дмитрий Песков # Сергей Лавров

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