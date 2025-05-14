Суд ЕС признал фон дер Ляйен ответственной за сокрытие информации о вакцинации от COVID-19

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признана виновной в нарушении правил прозрачности при закупке вакцин от коронавируса, пишет РИА Новости.

Согласно заявлению суда Евросоюза, Еврокомиссией нарушены правила прозрачности из-за скрытия от представителей СМИ сообщений председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен с главой Pfizer Альбертом Бурла касательно покупки вакцин против коронавирусной инфекции для государств Европейского союза в пик пандемии.

Сообщается об аннулировании решения ЕК, которая ответила отказом журналистке The New York Times в получении доступа к переписке между фон дер Ляйен и гендиректором Pfizer.

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