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Более 70 евродепутатов потребовали выдвинуть вотум недоверия Урсуле фон дер Ляйен

28 июня 2025 07:36
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Громкие разборки сотрясают Европарламент. Более 70 евродепутатов потребовали выдвинуть вотум недоверия Урсуле фон дер Ляйен. Известно, что ее отставки хотят из-за скандала, связанного с закупкой вакцин от COVID-19, где, как утверждают, были нарушены нормы прозрачности и подотчетности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 70 евродепутатов потребовали выдвинуть вотум недоверия Урсуле фон дер Ляйен-2

Инициатором выступил румынский евродепутат. Отмечается, что вотум недоверия фон дер Ляйен, скорее всего, вынесен не будет, однако это может подтолкнуть ее пойти на компромиссы во многих вопросах. Кроме того, ранее 20 депутатов юридического комитета ЕС обратились в суд с иском против главы Еврокомиссии. Урсула фон дер Ляйен обвиняется в закулисной сделке на 150 миллиардов евро на военную модернизацию Европы. По словам участников комитета, она обманула Европарламент, ссылаясь на статью, которая разрешает принимать единоличное решение без голосования в случае экономического кризиса ЕС. Теперь же упадка действительно не избежать, ведь сделка подразумевает кредиты без контроля.

# Международная политика

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