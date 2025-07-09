ПВО за ночь сбила 86 украинских беспилотников над регионами РФ

Силы противовоздушной обороны в течение ночи нейтрализовали 86 БПЛА ВС Украины, пишет РИА Новости.

Министерство обороны РФ информирует, ночью с 8 на 9 июля дежурные средства ПВО осуществили уничтожение и перехват 86 БЛА самолетного типа. В районе Курской области сбито 23 дрона, над Брянской областью – 16, над Тульской – 15, в районе территорий Белгородской и Орловской областей – по 12, над Московским регионом – 4, над Смоленской областью – 2, еще по 1 БЛА – в Воронежской и Рязанской областях.

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