«Оно не такое уж и секретное». Как мировое сообщество открыто инвестирует деньги, чтобы влиять на политиков?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Мистер Плакеван, последний вопрос к вам: верите ли вы в существование секретного мирового правительства, такой группы богатейших людей?
Пьер-Антуан Плакеван, аналитик, писатель, автор книги «Сорос и открытое общество: метаполитика глобализма»:
Оно не такое уж и секретное, как кажется. Например, если вы изучали историю международных отношений Соединенных Штатов, то ровно 100 лет назад после Первой мировой войны мы видим ситуацию с Советом по международным отношениям, видим Джорджа Сороса, подобных ему людей. Это сеть, группа наиболее финансово влиятельных людей. И на политическом уровне, соответственно, они тоже наиболее влиятельны. Например, Джордж Сорос – член одной из групп, которая является крупнейшей по активам финансовой группы в мире. Он является председателем, а также является председателем Совета по международным отношениям. Так что тут никакой теории заговора, просто факты. Они используют эту теорию заговора, чтобы отвлечь внимание от своей повестки. Филантропия здесь используется как инструмент во всех важных секторах. Например, у нас есть Билл Гейтс в санитарной системе, также есть один из сооснователей Всемирной организации здравоохранения, у нас есть «Открытое общество», которое очень много денег инвестирует, чтобы влиять на политиков. Они берут сектор за сектором, используют свое финансовое влияние, чтобы это все контролировать. Это не теория заговора, это реальность.