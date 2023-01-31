Пожарные Великобритании проголосовали за общенациональную забастовку

Новости Великобритании. В Великобритании продолжаются протесты. На этот раз к демонстрациям могут присоединиться пожарные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники экстренных служб проголосовали за общенациональную забастовку. Ее поддержали почти 90 % членов профсоюза, а это около 30 тысяч человек. В первую очередь люди требуют повышения заработной платы. Поскольку за последние пять лет финансирование экстренных служб сократилось почти на 15 %. Сейчас профсоюзы ждут предложений со стороны работодателей. И если в ближайшие дни им не поднимут зарплаты, то десятки тысяч пожарных обещают устроить забастовку.