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Пожарные Великобритании проголосовали за общенациональную забастовку

31 января 2023 07:40
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Новости Великобритании. В Великобритании продолжаются протесты. На этот раз к демонстрациям могут присоединиться пожарные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожарные Великобритании проголосовали за общенациональную забастовку-1

Сотрудники экстренных служб проголосовали за общенациональную забастовку. Ее поддержали почти 90 % членов профсоюза, а это около 30 тысяч человек. В первую очередь люди требуют повышения заработной платы. Поскольку за последние пять лет финансирование экстренных служб сократилось почти на 15 %. Сейчас профсоюзы ждут предложений со стороны работодателей. И если в ближайшие дни им не поднимут зарплаты, то десятки тысяч пожарных обещают устроить забастовку.

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# Забастовка # Новости Великобритании # Фотофакт

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