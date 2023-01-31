Польша станет рекордсменом НАТО по затратам на вооружение

Новости Польши. Польша решила увеличить военные расходы до 4 % ВВП. Об этом заявил премьер страны Матеуш Моравецкий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На прошлой неделе польский сейм принял бюджет на 2023 год, в котором на оборону предусмотрено 22,5 миллиарда долларов. Из каких источников будет вестись финансирование, Моравецкий не пояснил. При этом стоит отметить, что минимальный уровень военных расходов, на который страны НАТО пообещали друг другу выйти в течение нескольких лет, составляет лишь 2 % ВВП. Но многие государства блока до сих пор не выполняют и этот норматив. Таким образом, Польша станет рекордсменом среди членов НАТО по затратам на вооружение.