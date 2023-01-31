В Бразилии упал с моста автобус с футбольной командой. Есть погибшие

Новости Бразилии. По меньшей мере четыре человека погибли после того, как автобус упал с моста на востоке Бразилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинство жертв – подростки от 14 до 17 лет. Все они игроки молодежной футбольной команды. По предварительной версии, виновником ДТП стал водитель, который не справился с управлением. Машина пробила ограждения моста и свалилась в овраг. Пострадавших доставили в ближайшие больницы. Сколько всего человек находилось в салоне в момент трагедии, полиция не сообщает.