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В Бразилии упал с моста автобус с футбольной командой. Есть погибшие

31 января 2023 08:34
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Новости Бразилии. По меньшей мере четыре человека погибли после того, как автобус упал с моста на востоке Бразилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бразилии упал с моста автобус с футбольной командой. Есть погибшие-1

Большинство жертв – подростки от 14 до 17 лет. Все они игроки молодежной футбольной команды. По предварительной версии, виновником ДТП стал водитель, который не справился с управлением. Машина пробила ограждения моста и свалилась в овраг. Пострадавших доставили в ближайшие больницы. Сколько всего человек находилось в салоне в момент трагедии, полиция не сообщает.

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# Авария # Новости Бразилии # Фотофакт

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