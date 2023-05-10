«Он больше, чем Республиканская партия». Почему не стоит списывать Трампа?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Битва за душу Америки – так охарактеризовал начавшуюся в США избирательную кампанию ее участник Джо Байден. О том, почему он прав и кто в реальности хочет эту душу заполучить, обсудили в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Рафаэль Ордуханян, политолог-американист, доктор политических наук, журналист (Россия):

Не списывайте Трампа. Сейчас все больше говорят о том, что Трамп – это гораздо больше, чем Республиканская партия. На тех самых республиканских праймериз у него был вопрос: если вас республиканская партия не выдвинет, вы сойдете? Он говорит: нет, я буду как независимый. Он больше, чем Республиканская партия. Республиканцы это понимают. Все хвалят Десантиса, он во Флориде очень популярен. Но все специалисты отмечают. Совсем недавно смотрел очень любопытный комментарий Пэта Бьюкенена и его сестры. Они говорили, что мало международного опыта у Десантиса, он еще не дорос до этой должности.

Я знаком с Дональдом Трампом. Естественно, не как президентом. В 1990-е годы, когда он был банкротом, я был на презентации его книги «Искусство возвращения обратно». Это человек, который не сдастся, его это не остановит. Многие говорят о какой-то личной симпатии между ним и Путиным. Я могу сказать, что их объединяет, по крайней мере, одно очень важное качество. Эти два человека работают абсолютно бесподобно под натиском, под нажимом. Они умеют это превращать. Путин в силу того, что у него восточные единоборства, он обращает силу врага против него. Трамп это морально умеет делать. Они это поворачивают обратно. Во время этой встречи Дональд Трамп рассказывал случай. Когда у него был долг 900 миллионов долларов, все казино приносили убыток. Он со своей женой гулял по Манхэттену. Он говорил: Марла, посмотри на этого бездомного на вентиляторе метро, он богаче меня на 900 миллионов долларов. Мы, говорит, с тобой разорены. С этого он начал и поднялся вопреки системе. Его гнобили банки, не давали работать, у него конфисковывали имущество. Он тогда ушел, это как раз 11 статья, которую ему сейчас вменяют. Он обернул систему, которая работала против него, против системы и выиграл. Не впервой это делать Дональду Трампу. И я убежден, что он это сделает.

Вадим Гигин, председатель правления Белорусского общества «Знание», кандидат исторических наук, политолог:

Мы не списываем Трампа ни в коем случае. Мы говорим о шансах. Но истеблишмент тоже учится. Пропустив Трампа один раз, мы видим, какое нежелание пропустить его второй раз. Что касается неопытности в международных делах. Это предъявляли Рейгану, Клинтону, Бушу-младшему, Трампу. Неопытность во внешних делах не является серьезным препятствием для победы. Более того, многие избиратели симпатизируют таким кандидатам, потому что он будет заниматься внутренней повесткой. В американском обществе борются две тенденции: гегемонистская и изоляционистская. Очень многих избирателей дико раздражает, когда кандидат говорит о внешней повестке. Когда Джордж Буш-младший проходил контрольную и не знал столиц других государств, это очень многим американцам понравилось. Говорили: наш парень, и я не знаю и знать не хочу.