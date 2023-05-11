Почему уголовное обвинение Трампа может помочь ему на выборах? Спросили у политолога-американиста

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Битва за душу Америки – так охарактеризовал начавшуюся в США избирательную кампанию ее участник Джо Байден. О том, почему он прав и кто в реальности хочет эту душу заполучить, обсудили в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Нью-йоркский суд определил Дональду Трампу уголовное обвинение. Судебный процесс над человеком, пожизненно носящим титул президента США, – явление, безусловно, беспрецедентное. Как вы считаете, повышает ли это шоу шансы Трампа на избрание в 2024 году?