Почему уголовное обвинение Трампа может помочь ему на выборах? Спросили у политолога-американиста
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Битва за душу Америки – так охарактеризовал начавшуюся в США избирательную кампанию ее участник Джо Байден. О том, почему он прав и кто в реальности хочет эту душу заполучить, обсудили в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Нью-йоркский суд определил Дональду Трампу уголовное обвинение. Судебный процесс над человеком, пожизненно носящим титул президента США, – явление, безусловно, беспрецедентное. Как вы считаете, повышает ли это шоу шансы Трампа на избрание в 2024 году?
Рафаэль Ордуханян, политолог-американист, доктор политических наук, журналист (Россия):
Да, думаю, Трамп испытывает даже определенный драйв от этого. Я постоянно мониторю прессу. В последнее время не особо смотрю на мейнстрим, а вот локальные газеты. Люди спрашивают приблизительно так: даже бывшему президенту США положена пожизненная охрана. Давайте на секунду представим, что Дональд Трамп осужден за свои действия, его сажают в тюрьму. Каким образом он будет сидеть в тюрьме? Рядом, в соседних камерах, будут сидеть охранники? Это первый вариант. Второй вариант звучит смешно. Даже если гипотетически Трамп сядет, ему дадут срок, это вовсе не возбраняет ему участвовать в президентских выборах. Мы часто говорим, что впервые, неожиданно, возрастные. Мы каждый раз говорим, что раньше этого не было. Вполне возможно, что будет именно такое, потому то американцы проголосуют за шоу в конечном итоге. Именно от противного это будет. И прецеденты такие были. Они голосуют за человека, который еще не отошел от инсульта и не может разговаривать. Сейчас такие метаморфозы происходят, которые раньше были невозможны по определению.
Приведу пример. В далеком 1988 году я работал в Союзе журналистов СССР и мы принимали делегацию из Америки. Одна из первых перестроечных. И тогда Дукакис и Джордж Буш-старший шли. Это был небольшой период времени, когда Дукакис вырвался немножко вперед. Я тогда спросил: ну что, Джордж Буш-старший проиграл? Говорит: перестань, американцы никогда не выберут этого маленького, плюгавенького какого-то. Вот у нас Джордж Буш-старший: статный, энергичный, ветеран войны, в расцвете сил. То есть эти категории оценки, которые раньше были совершенно естественны для американцев. «Кип смайли», их напор постоянный. В свое время Джон Кеннеди выиграл в телевизионных дебатах у Ричарда Никсона, который был замечательным президентом, но недооцененным. Он выиграл, потому что у него был хороший загар, хороший вид на телевидении. Сейчас это все уже не работает.
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