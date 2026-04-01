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NASA планирует возвращение на Луну

01 апреля 2026 06:17
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NASA планирует возвращение на Луну-0

Американское аэрокосмическое агентство NASA проводит подготовку к пилотируемой миссии «Артемида-2». Полет к Луне станет первым за 52 года. Об этом пишет Reuters.

Миссия назначена на 1 апреля. Экипаж – 4 астронавта (3 от США и 1 от Канады) – отправится на корабле Orion с ракетой Space Launch System. Облет спутника Земли продлится 10 дней.

Миссия – ключевой этап программы «Артемида», целью которой является возвращение людей на Луну первый раз с 1972 года. Высадка запланирована в 2028 году в районе южного полюса.

Фото: pixabay

# Космос

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