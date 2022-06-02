В Молдове планируют узаконить ввод иностранных войск в страну

Политики планируют внести поправки в уже существующие законопроекты. Речь идет о том, что территорию страны смогут охранять представители иностранных и международных специализированных агентств. Также этим представителям будет разрешено ввозить, носить и использовать оружие для защиты и охраны республики. Кроме того, нововведение включает пункт совместных операций между Молдовой и другой страной. Однако сообщается, что инициативу поддержали только 29 депутатов, большинство выступило против.