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В Молдове планируют узаконить ввод иностранных войск в страну

02 июня 2022 12:45
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Новости Молдовы. В Молдове планируют узаконить ввод иностранных войск в страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С таким предложением выступил кабинет министров.  

В Молдове планируют узаконить ввод иностранных войск в страну-1

Политики планируют внести поправки в уже существующие законопроекты. Речь идет о том, что территорию страны смогут охранять представители иностранных и международных специализированных агентств. Также этим представителям будет разрешено ввозить, носить и использовать оружие для защиты и охраны республики. Кроме того, нововведение включает пункт совместных операций между Молдовой и другой страной. Однако сообщается, что инициативу поддержали только 29 депутатов, большинство выступило против.  

# Вооруженные силы # Фотофакт

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