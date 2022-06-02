Финляндия перестала закупать газ у России напрямую и теперь приобретает тот же газ, но в Эстонии

Ряд европейских компаний отказались платить за газ в рублях, и «Газпром» прекратил поставки. Однако некоторые продолжают покупать российское топливо через европейских партнеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Например, Финляндия раньше закупала газ напрямую, теперь получает все те же российские энергоносители, но уже через Эстонию – около 3 миллионов кубометров в сутки. Газ в Финляндии в основном использует промышленность. И несмотря на то что пока проблем с поставками нет, правительство опасается, что некоторые предприятия придется закрыть.