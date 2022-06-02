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Финляндия перестала закупать газ у России напрямую и теперь приобретает тот же газ, но в Эстонии

02 июня 2022 15:13
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Ряд европейских компаний отказались платить за газ в рублях, и «Газпром» прекратил поставки. Однако некоторые продолжают покупать российское топливо через европейских партнеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финляндия перестала закупать газ у России напрямую и теперь приобретает тот же газ, но в Эстонии-1

Например, Финляндия раньше закупала газ напрямую, теперь получает все те же российские энергоносители, но уже через Эстонию – около 3 миллионов кубометров в сутки. Газ в Финляндии в основном использует промышленность. И несмотря на то что пока проблем с поставками нет, правительство опасается, что некоторые предприятия придется закрыть.

О других новостях экономики за 2 июня читайте здесь.

# Газ # Наталья Надольская # Фотофакт

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