Польских детей обделили конфетами – всё досталось украинцам. Подробности скандала

Новости Польши. В Польше празднование Международного дня защиты детей обернулось скандалом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Власти городка Острув-Велькопольски в честь праздника решили подарить ребятишкам сладости.

Хорошая идея, только воплотили ее так, что чиновникам пришлось оправдываться. А все потому, что конфеты получили только малыши из Украины. В День защиты детей польские дети оказались беззащитны перед глупостью местных чиновников. Это вызвало негодование местных жителей. На страницу мэра города в соцсетях прилетело множество гневных комментариев.

Катажина Щурек

А наши дети, что им достанется? Я спрашиваю.

Изабела Стшелец:

А что для наших детей? У них тоже свой праздник.

Адриана Пуцио:

Наши дети хуже? Может быть, лучше не писать этот пост, чтобы не раздражать людей. Госпожа президент, в следующий раз лучше подумать об этом, а не разделять людей.