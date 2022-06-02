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Польских детей обделили конфетами – всё досталось украинцам. Подробности скандала

02 июня 2022 17:20
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Новости Польши. В Польше празднование Международного дня защиты детей обернулось скандалом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Власти городка Острув-Велькопольски в честь праздника решили подарить ребятишкам сладости.

Польских детей обделили конфетами – всё досталось украинцам. Подробности скандала-1

Хорошая идея, только воплотили ее так, что чиновникам пришлось оправдываться. А все потому, что конфеты получили только малыши из Украины. В День защиты детей польские дети оказались беззащитны перед глупостью местных чиновников. Это вызвало негодование местных жителей. На страницу мэра города в соцсетях прилетело множество гневных комментариев.

Польских детей обделили конфетами – всё досталось украинцам. Подробности скандала-4

Катажина Щурек
А наши дети, что им достанется? Я спрашиваю.

Польских детей обделили конфетами – всё досталось украинцам. Подробности скандала-7

Изабела Стшелец:
А что для наших детей? У них тоже свой праздник.

Польских детей обделили конфетами – всё досталось украинцам. Подробности скандала-10

Адриана Пуцио:
Наши дети хуже? Может быть, лучше не писать этот пост, чтобы не раздражать людей. Госпожа президент, в следующий раз лучше подумать об этом, а не разделять людей.

Польских детей обделили конфетами – всё досталось украинцам. Подробности скандала-13

Многие поляки напомнили, что украинские беженцы приезжают в страну и становятся иждивенцами, живя на пособие. Мэру города пришлось оправдываться. Мол, конфеты покупала и раздавала частная компания, а власти тут абсолютно ни при чем.

# Международная политика # Фотофакт

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