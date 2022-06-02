Польских детей обделили конфетами – всё досталось украинцам. Подробности скандала

Новости Польши. В Польше празднование Международного дня защиты детей обернулось скандалом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Власти городка Острув-Велькопольски в честь праздника решили подарить ребятишкам сладости.
Новости Польши. В Польше празднование Международного дня защиты детей обернулось скандалом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Власти городка Острув-Велькопольски в честь праздника решили подарить ребятишкам сладости.
Хорошая идея, только воплотили ее так, что чиновникам пришлось оправдываться. А все потому, что конфеты получили только малыши из Украины. В День защиты детей польские дети оказались беззащитны перед глупостью местных чиновников. Это вызвало негодование местных жителей. На страницу мэра города в соцсетях прилетело множество гневных комментариев.
Катажина Щурек
А наши дети, что им достанется? Я спрашиваю.
Изабела Стшелец:
А что для наших детей? У них тоже свой праздник.
Адриана Пуцио:
Наши дети хуже? Может быть, лучше не писать этот пост, чтобы не раздражать людей. Госпожа президент, в следующий раз лучше подумать об этом, а не разделять людей.
Многие поляки напомнили, что украинские беженцы приезжают в страну и становятся иждивенцами, живя на пособие. Мэру города пришлось оправдываться. Мол, конфеты покупала и раздавала частная компания, а власти тут абсолютно ни при чем.