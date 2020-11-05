Задержания и погромы. Что происходит в США на фоне выборов президента

Отрыв между кандидатами на высший пост минимальный, подсчёт голосов всё ещё не закончен. Итоговых результатов нет. Всё это усиливает напряжение в обществе, и, похоже, нервы у американцев уже сдали. Ситуация выходит из-под контроля.

В Вашингтоне неподалёку от Белого дома завязалась драка между сторонниками Трампа и Байдена. Они забрасывали друг друга петардами и файерами. Успокоить протестующих удалось лишь полиции, в ход пошёл слезоточивый газ. Началась волна задержаний. У некоторых демонстрантов при себе были пиротехника, ножи и другие опасные предметы.

Многие американцы недовольны подсчётом голосов. Они выступают против мошенничества. Около двухсот человек собрались у избирательного центра в штате Аризона. Некоторые из них пришли также «особенно подготовленными» – с оружием в карманах.

Жёсткими столкновениями с полицией закончилась подобная акция в Нью-Йорке. К демонстрантам присоединились сторонники движения Black Lives Matter. На улицах начались погромы: горели мусорные баки, были заблокированы дороги. Более 50 активистов задержаны.

Похоже, спокойствие на улицах американских городов наступит ещё нескоро. Итоговых результатов главной политической гонки пока нет. В лидерах по-прежнему бывший вице-президент Джо Байден. У него чуть более 50 процентов голосов избирателей и 264 голоса выборщиков.

Трампа также поддержало огромное количество американцев. Всего на 2 процента меньше, чем соперника. Однако по голосам выборщиков действующий президент пока отстаёт. Для победы необходимо 270, а у него сейчас 214. Штаб Трампа уже подал иски с требованием остановить подсчёт голосов в нескольких штатах. Сомнения вызывают бюллетени, отправленные по почте.