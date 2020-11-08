В Риме +16, в Москве +4. Погода в Европе на неделю с 9 по 15 ноября

В Париже синоптики обещают облачность и без осадков, рассказали в программе «Плюс-минус». Столбик термометра здесь покажет +14 градусов. В Вене значительно прохладнее – +4°C и возможен дождь.

В Риме солнечно и +16°C. До +14°C, но дождливо в Мадриде. В Беларуси ожидается похолодание. Синоптики рассказали о погоде на неделю В столице Болгарии +9 градусов. Без осадков также и в Анкаре, температура поднимется до +13°C. В Афинах чуть теплее: здесь обещают 17 градусов тепла.