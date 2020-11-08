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В Риме +16, в Москве +4. Погода в Европе на неделю с 9 по 15 ноября

08 ноября 2020 13:24
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В Париже синоптики обещают облачность и без осадков, рассказали в программе «Плюс-минус». Столбик термометра здесь покажет +14 градусов. В Вене значительно прохладнее – +4°C и возможен дождь.  

В Риме +16, в Москве +4. Погода в Европе на неделю с 9 по 15 ноября-1

В Риме солнечно и +16°C. До +14°C, но дождливо в Мадриде.  

В Беларуси ожидается похолодание. Синоптики рассказали о погоде на неделю

В столице Болгарии +9 градусов. Без осадков также и в Анкаре, температура поднимется до +13°C. В Афинах чуть теплее: здесь обещают 17 градусов тепла.  

В Риме +16, в Москве +4. Погода в Европе на неделю с 9 по 15 ноября-4

В Риме +16, в Москве +4. Погода в Европе на неделю с 9 по 15 ноября-6

На контрасте – Прибалтика. В Риге около 8 тепла, в Вильнюсе +5°C. В Варшаве около +8 градусов, в Киеве +7°C. Здесь вероятны дожди. В Москве без осадков и всего +4°C.  

# Погода # Юлия Самусенко # Фотофакт

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