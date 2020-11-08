Применили слезоточивый газ. В Лейпциге проходят акции протеста против коронавирусных ограничений

Новости Германии. В немецком Лейпциге прошли протесты против антиковидных ограничений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На городскую площадь вышли 20 тысяч человек.