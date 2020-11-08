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Применили слезоточивый газ. В Лейпциге проходят акции протеста против коронавирусных ограничений

08 ноября 2020 13:08
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Новости Германии. В немецком Лейпциге прошли протесты против антиковидных ограничений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На городскую площадь вышли 20 тысяч человек.

Применили слезоточивый газ. В Лейпциге проходят акции протеста против коронавирусных ограничений-1

Толпа без масок сперва протестовала мирно, а с наступлением темноты начались столкновения с полицией. Правоохранителям пришлось применить против митингующих слезоточивый газ.

Применили слезоточивый газ. В Лейпциге проходят акции протеста против коронавирусных ограничений-4

В начале ноября Германия объявила месячную «блокаду» коронавирусу. Людей просили оставаться дома, многие предприятия закрыли. Ежедневно в стране фиксируют по 25 тысяч новых заболевших. Акции протеста нивелируют усилия властей.

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# Коронавирус # Фотофакт

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