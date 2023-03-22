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О боевых ранениях, обстановке в зоне СВО и отношении местных жителей. Бойцы зоны СВО дали интервью Азарёнку

22 марта 2023 19:16
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим хатынскую трагедию, возрождение фашизма на Западе и ход спецоперации. В гостях общественный деятель Сергей Лущ и стрелки 205-й отдельной мотострелковой казачьей бригады Арсен Маркарян, Армен Маркарян, Кемран Рамазанов.

Какая сейчас обстановка на передовой?

Григорий Азаренок, СТВ:
Мне подсказывают, что вы были ранены, но тем не менее вернулись в строй как только смогли. Расскажите эту историю, как так получилось, что произошло?

О боевых ранениях, обстановке в зоне СВО и отношении местных жителей. Бойцы зоны СВО дали интервью Азарёнку-1

Армен Маркарян, стрелок 205-й отдельной мотострелковой казачьей бригады:
Да, это так, получили ранения втроем во время выполнения СВО. Нас быстро поставили на ноги. Хочу сказать спасибо большое нашим медикам, которые находятся тоже в опасности. На передовой, рядом с нами. Этим не сломили наш дух. Мы сейчас вернулись, рядом с нашими боевыми товарищами. Выполняем наши цели. Нас не победить. Даже этими ранениями.

Григорий Азаренок:
Какая обстановка на вашем направлении? Мы не будем требовать уточнения, где вы, потому что мы знаем, что и за информационными ресурсами следят, враг действует всегда коварно. Какая сейчас обстановка, какой боевой дух у бойцов и какие ожидания?

О боевых ранениях, обстановке в зоне СВО и отношении местных жителей. Бойцы зоны СВО дали интервью Азарёнку-3

Арсен Маркарян, стрелок 205-й отдельной мотострелковой казачьей бригады:
По поводу обстановки... Да, мы не можем углубиться. В общих чертах расскажу. Обстановка стабильно напряженная, идут взаимные артиллерийские бои, Вооруженные силы Украины наносят множественные удары в нашем направлении, по нашему городу, где мы находимся, по инфраструктуре, по многоэтажным домам, по частному сектору, по нашим позициям, по нашим ребятам. С их стороны работают коптеры. Скидывают гранаты. Неоднократно это было. Крайний раз – как раз от этого мы пострадали. Слава богу, живы, здоровы, все у нас хорошо. Есть пострадавшие из гражданского населения. Это что касается обстановки, что могу в общих чертах рассказать.

«Местное население относится к нам положительно, потому что мы единый народ»

Григорий Азаренок:
Вы рассказали о гражданском населении. Расскажите ближе к вашим позициям. Мы знаем, что бои идут и там, где живут мирные люди. Как местное население относится: боятся вас, может быть, сначала боятся, а потом понимают, что вы пришли не просто с миром, а защитить их?

О боевых ранениях, обстановке в зоне СВО и отношении местных жителей. Бойцы зоны СВО дали интервью Азарёнку-5

Армен Маркарян:
Местное население относится к нам положительно, потому что мы единый народ, они это понимают. Наша цель – защитить их, и они это все видят. Хоть они и в тылу, но они знают, что мы победим нацизм, и они рядом с нами. Есть среди местного населения и украинская агентура. Но наши спецслужбы их выявляют и проводят с ними дальнейшую работу. Есть среди мирного населения агенты, но это все выявляется и истребляется. А так население положительно относится к нам.

Бойцы о ситуации со сжиганием Священного Писания

Григорий Азаренок:
Но не только те люди, которые находятся там. Зачитываю из нашего стрима: «Мужикам привет, респект и уважуха. Белорусы с вами. Знайте, если будет надо, белорусы станут плечом к плечу. Держите и выживите!»

Последний случай – сжигание Священного Писания. На это отреагировали во всем мусульманском мире. Почему враг позволяет такое? Мы не преувеличиваем, когда говорим, что там сатанисты на самом деле?

О боевых ранениях, обстановке в зоне СВО и отношении местных жителей. Бойцы зоны СВО дали интервью Азарёнку-7

Кемран Рамазанов, стрелок 205-й отдельной мотострелковой казачьей бригады:
Нет, не преувеличиваете, все так, потому что у них ничего святого не осталось. Они надругались над памятниками, над Священным Писанием. Им уже без разницы, над чем глумиться, издеваться. Но каждый из них поплатится за это, потому что так нельзя делать. Бог их все равно накажет, ну и мы поможем.

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# Международная политика # Григорий Азарёнок

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