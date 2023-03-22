О боевых ранениях, обстановке в зоне СВО и отношении местных жителей. Бойцы зоны СВО дали интервью Азарёнку

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим хатынскую трагедию, возрождение фашизма на Западе и ход спецоперации. В гостях общественный деятель Сергей Лущ и стрелки 205-й отдельной мотострелковой казачьей бригады Арсен Маркарян, Армен Маркарян, Кемран Рамазанов. Какая сейчас обстановка на передовой? Григорий Азаренок, СТВ:

Мне подсказывают, что вы были ранены, но тем не менее вернулись в строй как только смогли. Расскажите эту историю, как так получилось, что произошло?

Армен Маркарян, стрелок 205-й отдельной мотострелковой казачьей бригады:

Да, это так, получили ранения втроем во время выполнения СВО. Нас быстро поставили на ноги. Хочу сказать спасибо большое нашим медикам, которые находятся тоже в опасности. На передовой, рядом с нами. Этим не сломили наш дух. Мы сейчас вернулись, рядом с нашими боевыми товарищами. Выполняем наши цели. Нас не победить. Даже этими ранениями. Григорий Азаренок:

Какая обстановка на вашем направлении? Мы не будем требовать уточнения, где вы, потому что мы знаем, что и за информационными ресурсами следят, враг действует всегда коварно. Какая сейчас обстановка, какой боевой дух у бойцов и какие ожидания?

Арсен Маркарян, стрелок 205-й отдельной мотострелковой казачьей бригады:

По поводу обстановки... Да, мы не можем углубиться. В общих чертах расскажу. Обстановка стабильно напряженная, идут взаимные артиллерийские бои, Вооруженные силы Украины наносят множественные удары в нашем направлении, по нашему городу, где мы находимся, по инфраструктуре, по многоэтажным домам, по частному сектору, по нашим позициям, по нашим ребятам. С их стороны работают коптеры. Скидывают гранаты. Неоднократно это было. Крайний раз – как раз от этого мы пострадали. Слава богу, живы, здоровы, все у нас хорошо. Есть пострадавшие из гражданского населения. Это что касается обстановки, что могу в общих чертах рассказать. «Местное население относится к нам положительно, потому что мы единый народ» Григорий Азаренок:

Вы рассказали о гражданском населении. Расскажите ближе к вашим позициям. Мы знаем, что бои идут и там, где живут мирные люди. Как местное население относится: боятся вас, может быть, сначала боятся, а потом понимают, что вы пришли не просто с миром, а защитить их?